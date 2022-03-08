مسلسلات شهر رمضان 2022 .. أحمد أمين صعيدي لأول مرة

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يواصل أبطال وفريق عمل مسلسل جزيرة غمام، تصوير باقي المشاهد لينطلق ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية ومنصة watch it وشاهد الرقمية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام

يشارك الفنان أحمد أمين ضمن بطولة مسلسل جزيرة غمام، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2022، برفقة مجموعة من النجوم مثل الفنانة مي عز الدين، ورياض الخولي، وفتحي عبد الوهاب، وهبة عبد الغنى، وميار الغيطي، وهاجر الشرنوبى، ودينا أحمد وآخرين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل وفاء عامر، وعبد العزيز مخيون.

ويتولى إخراج العمل حسين المنباوي ومن تأليف عبد الرحيم كمال، والإنتاج لـ سينرجي، ومقرر عرض المسلسل عبر أكثر من قناة فضائية ومنصة رقمية مثل: "الحياة"، و"واتش ات"، و"منصتي"، و"شاهد".

أحداث مسلسل جزيرة غمام

ويشار أن أحداث مسلسل جزيرة غمام تدور حول أحداث من داخل جزيرة افتراضية والتي لها اسم "جزيرة غمام" وذلك في مطلع القرن الماضي أي قبل ما يزيد عن 100 عام.

وتأتي المشاهد والأحداث في إطار اجتماعي وأجواء صعيدية تميزه عن باقي مسلسلات شهر رمضان 2022، ومن جانبهم يكشف صناع العمل تصوير المشاهد المختلفة داخل وخارج مدينة الانتاج الإعلامي في أماكن تصوير مخصصة.

بجانب تضافر لجهود جميع عناصر الإنتاج مراعاة لعناصر الجودة والإنجاز تمهيدًا لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، لتقديم عمل درامي ملحمي.

شخصية أحمد أمين

ومن جانبه يقدم الفنان أحمد أمين شخصية "عرفات" خلال الأحداث والذي يعد أحد المتتلمذين على يد الشيخ الحكيم عبد العزيز مخيون، وذلك برفقة محمد جمعة وفتحي عبد الوهاب، ويتميز كل منهم بصفة وطبيعة خاصة.

ونرى ان هذه الطبيعة جلياً عند دخول الغجر لجزيرة غمام بقيادة مي عز الدين وطارق لطفي، ويمثل مسلسل جزيرة غمام عودة للفنان أحمد أمين عقب غياب استمر لـ أربعة سنوات منذ مسلسل الوصية مع الفنان أكرم حسني.

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وكان آخر أعماله، مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ويعد المرة الأولى التي يقدم فيها أمين شخصية باللهجة الصعيدية من خلال جزيرة غمام وذلك على الرغم من حذره إلا أن خطواته تتميز بالتنوع.