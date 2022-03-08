/684097/بلده-الثاني-المستشار تركي-آل-شيخ-يعلق-على-زيارة-الرئيس-السيسي-للملكة-العربية-السعودية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

دوت الخليج المستشار تركي آل شيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي للملكة العربية السعودية وعلق المستشار تركي آل شيخ على هذ الزيارة عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا;رئيس جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية يصل العاصمة ⁧‫الرياض‬⁩ وسمو سيدي ;⁧‫ولي العهد‬⁩ في مقدمة مستقبليه مرحبا به في بلده الثاني المملكة العربية ⁧‫السعودية هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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