تفاصيل مثيرة فى قضية "بسنت".. وجنايات الغربية تؤجل المحاكمة لمايو المقبل

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ووجه دفاع محامي المتهم الأول بعض الأسئلة الطبيبة الشرعية وأجابت عليها وفقأ لما ورد في التقرير الشرعي، كما وجه محامي المتهم الأول بعض الأسئلة إلى مجري التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وايدا ماجاء في اقوالهما خلال تحقيقات النيابة حيث جاء في التحريات، صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بأن تحصل المتهم الأول على صورتين فوتوغرافية ومقطع فيديو للمجني عليها مخلين بشرفها في مكان خاص، وهددها والمتهم الثاني كتابة عبر تطبيق "الواتس اب" بنشر ذلك المحتوي طالبين منها إرسال كروت شحن خط جوال لهما، كما هددها المتهم الأول بالاتفاق مع باقي المتهمين بنشر ذلك المحتوي مستغلا حاله ضعف المجني عليها الناتجه عن ذلك التهديد وذلك لاجبارها على ممارسة أفعال جنسية معهم، فاستجابت المجني عليها لتهديده خشية إفتضاح ونشر ذلك المحتوي، وإصطحبها والمتهمان الاول والثالث والرابع إلى أحد المناطق النائية بالاراصي الزراعية وحسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما لعموم جسدها ومواطن عفتها حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من ازرهما والتأهب لارتكاب ذات الأفعال.

تفاصيل مثيرة فى قضية “بسنت”

كما بينت تحريات المباحث أن المجني عليها انتابها حاله خوف وبكاء فصفعها المتهم الأول على وجهها ليتم صديقها جريمتهم المتفق عليها، كما استجابت المجني عليها مرة أخرى لذات التهديد وتقابلت والمتهمين الأول والثاني والخامس بمنطقة جسر البحر بغية هتك عرضها إلا ازدحام المكان بالمارة حال بينهم وبين مرادهم. كما أضافت التحريات أن المتهمان الأول والخامس قد نشرا المحتوي بصوره كبيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره بين الأهالي. كما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية حيث وصفت الـ 5 متهمين بالشياطين ودنسوا الأماكن المقدسة ولم يراعوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ومقاطع فيديو بغير رضاها واساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.