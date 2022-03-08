/684092/عماد-الدين-حسين-زيارة-الرئيس-السيسى-اليوم-للسعودية-تعكس-تكاتف-الأمة-العربية-لمواجهة-الأزمة-الروسية---الأوكرانية

قال الدكتورعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ان زيارة الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء لدولة السعودية الشقيقة هى زيارة فى غاية الأهمية، مؤكدا على ان تبادل الزيارات بين الدولة المصرية والسعودية لم تنقطع منذ توليه الرئيس السيسى الحكم فى 2014.

دوت الخليج

زيارة الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء الى السعودية

وأوضح الدكتورعماد الدين حسين، عبر لقائه فى برنامج صباحك مصرى المذاع على قناة ام بى سى مصر، ان العلاقات بين الدولة المصرية والسعودية هى علاقات راسخة ومتميزة واستراتيجة، موضحا ان الدولتين لديهم رؤية مشتركة الى حد كبير فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات العالمية وتحليل الوضع الدولى.

وأضاف ان زيارة الرئيس السيسى الى السعودية تاتى فى وقت مميز فى ظل الأزمة اوكرانيا التى يشهدها العالم، موضحا ان تلك الازمة تضع أسس جديدة للعالم و لها تداعيات سلبية اقتصادية وجيوسياسية وفكرية على جميع دول العالم، وبالتالى لابد من وجود تعاون ومباحثات بين مصر والسعودية ودول الوطن العربى بشأت هذه الأزمة.

وأكد على أهمية تلك الزيارة لانها تدل على وجود تكاتف كبير بين الأمة العربية لمواجهة الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا على ان الهدف الرئيسى من تلك الزيارة هو بحث ومناقشة الاساليب المختلفة من أجل تفادى التأثيرات السلبية للازمة الروسية-الأوكرانية على دول الوطن العربى.

تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على العالم

أكد على ان تلك الأزمة تسببت فى تغييرات اقتصادية هائلة على مستوى العالم ومن ضمنها طرد روسيا من نظام سويفت العالمى، مضيفا ان العقوبات الى فرضتها الدول الغربية والاتحاد الاوروبى على روسيا هى عقوبات غير مسبوقة، بالاضافة الى القفزة الهائلة التى يشهدها العالم فى اسعار السلع الأساسية وسلع الطاقة بسبب تداعيات الحرب فى اوكرانيا. كما اوضح ان سعر البترول يقترب على 140 دولار وهى قفزة غير مسبوقة منذ فترة طويلة.

وأضاف ان تلك التغييرات الاقتصادية التى تحدث فى العالم بسبب الحرب فى اوكرانيا قد تدفع الولايات المتحدة للتواصل مع ايران من أجل تعويض البترول الروسى، مؤكدا ان العالم كله سوف يتأثر بتلك الأزمة.