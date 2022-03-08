/684090/بالدموع-والسخرية-نجمات-الفن-تحتفلن-بـ-يوم-المرأة-العالمي

حرصن عدد كبير من نجمات الوسط الفني على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يحل اليوم 8 مارس، كل منهن على طريقتها الخاصة، ففيهن من احتفلت به من خلال رصد المواقف الصعبة التي مرت بها ومنهم من احتفلت بشكل ساخر.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الوسط الفني بيوم المرأة العالمي.

نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة بمناسبة يوم المرأة العالمي

احتفلت الفنانة نسرين طافش بيوم المرأة العالمي من خلال نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "للمرأة حضور خفي، لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف.. يوم مرأة سعيد".

مايان السيد تستعيد ذكرياتها السيئة بيوم المرأة العالمي

وشاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها على إنستجرام بذكريات ومواقف صعبة مرت بها وأخرى جيدة، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وكل امرأة بخير.. بشارك معاكوا بالصور دي عشان أقولكوا أني في الفترة دي عرفت قد ايه أنا قوية، عديت بأيام صعبة وكمان كان فيه أيام جميلة.. المرأة لا تعرف اليأس وقد أي تحديات خصوصًا لما يكون في تشجيع من نساء حواليها".

النرجسية تسيطر على عبير صبري بيوم المرأة العالمي

واكتفت الفنانة عبير صبري في هذا اليوم، بنشرها صورة جديدة عبر «انستجرام»، وتعليقها عليها قائلة: "وفي يوم المرأة العالمي لا أحب أن أهنئ أحد إلا نفسي.. أنا فقط القوية الطموحة الحمولة الصبورة الحنونة الطيبة التي أحبها".

منى زكي تدعم المرأة في يومها العالمي

وكتبت النجمة منى زكي عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "في اليوم العالمي للمرأة.. حب وتقدير لكل ست في المجتمع".

هند عبد الحليم تحتفل بيوم المرأة بشكل هزلي

وبشكل هزلي ساخر، احتفلت الفنانة الشابة هند عبد الحليم بيوم المرأة العالمي، بنشرها فيديو مركب على إحدى المقاطع الكوميدية، وعلقت عليه قائلة: "يوم مرأة عالمي سعيد".

إليسا تفتخر بالمرأة في يومها العالمي

وغردت النجمة اللبنانية إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة، هيي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح، وهيي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد.. وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة، كل عام والمرأة بخير".