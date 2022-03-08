/684088/تشكيل-مباراة-إنبي-وإيسترن-كومباني-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة انبي وإيسترن كومباني في الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيلهما، لمباراة اليوم بالدوري، والتي شهدت على عودة الدولي المصري محمود جاد لحراسة مرمى انبي بعد غيابه في المواجهات السابقة بعد أمام إفريقيا.

تشكيل إنبي أمام إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، خالد رضا، علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى شلبي، محمد شريف، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، مصطفى جمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

تشكيل إيسترن كومباني أمام إنبي:

حراسة المرمي أحمد بوسكا

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط: عبدالعزيز موسي - محمد ناصر (مودي) - أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية - عماد ميهوب - أحمد أوفا

البدلاء :

عمرو حسام - صابر الشيمي - أيمن غباشي - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق (ميره) -أحمد تمساح - محمود نعيم - أحمد داهش - بليل آيت مالك.

نتيجة مباراة المصري وانبي

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد شريف محمد لاعب انبي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي لتصل إلى محمد شريف الذي راوغ المدافع واخترق من يمين منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

عاد ياسر حامد بالهدف الأول والتعادل للمصري في المباراة بالدقيقة السادسة عشر من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من أحمد حمودي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح المصري قابلها ياسر حامد بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.