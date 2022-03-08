البرلمان يوافق علي تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية وسط تأييد نيابى واسع ..الأعضاء :يردع المهربين ويحمي الشباب من الإرهاب ولابد من التوعية بالتنمية والمشروعات الصغيرة

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

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جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال الهنيدي: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

حسام المندوه: تعديل قانون الهجرة غير الشرعية يستهدف حماية أولادنا

وفي ذات السياق، أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق الثراء السريع.

وقال عضو مجلس النواب: هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، مشيرا إلى أن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم في بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال في السخرة أو الترحيل.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية أمر في منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة.

أيمن أبو العلا: ليست العقوبات وحدها من تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأعلن أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية.

وقال: في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.

وتابع أبو العلا: ليست القوانينن فقط هي التي تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع القوانين والتنمية يمكن مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي يكون ضحاياها العديد من الشباب بعدد من المحافظات.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.

عمرو هندي: جهود كبيرة للحكومة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأعلن النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، مؤكدا على أن جهود كبيرة تبذل من الحكومة من هذا الملف، وهو كنائب للمصريين بالخارج يحتك بهذا الملف كثيرًا وتوجد العديد من صور الهجرة غير الشرعية وليس الهجرة من خلال المراكب فى عرض البحر.

وتابع النائب عمرو هندي أن الشباب أمن قومى وتوعيتهم بخطورة الهجرة بشكل غير شرعى ضرورة مهمة، ومسئولية أكبر سواء على أجهزة الإعلام أو الأجهزة الحكومية المختلفة حيث أن مصر كدولة كبيرة تقوم بمسئوليتها فى هذا الملف بصورة مختلفة، والجميع شاهد منذ عام 2016 لم نرى «مراكب الموت»التى كُنا نفاجأ بها فى عرض البحر بشكل شبه شهرى قبل عام 2016 وكان الكثير من الشباب المصرى يتورط مع هؤلاء «مُنعدمى الضمير» الذين يُوهمون الشباب بالثراء السريع.

وأضاف:” مصر إختلفت كثيرًا والهجرة غير الشرعية تنتهى أيضا ولكن تحتاج لوعى أكبر وإرادة أكبر من كل الأسرة المصرية”. واختتم:” وفقا لما جاء فى بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر فى إنهاء ظاهرة قوارب الموت”.

محمد زين الدين: الهجرة غير الشرعية تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الهجرة غير الشرعية قد تكون سهلة وبسيطة، إلا أنها تنظيم له سماسرة على مستوى العالم.

وأشار النائب، إلى أن الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط سياسية تستخدمها بعض للضغط على بعضها.

وأكد أن هذه الظاهرة تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء، قائلا: المئات يسافرون بطريق غير شرعي يموت أغلبهم، بينما يرجع واحد فقط منهم "لابس برنيطة" والكل يحتفي به كنموذج ناجح.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بعمليات التنمية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظات مصر.

وطالب زين الدين، بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في كل المناطق على مستوى الجمهورية، لتوعية الشباب، ورفع روح الانتماء للدولة المصرية، لاسيما في ظل وجود مشروعات تنموية كبيرة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب أن التنمية هي أحد السبل في مواجهة الهجرة غير الشريعية، لافتا إلى أنه في دائرته بإدكو ورشيد في محافظة البحيرة، هناك ساحل بطول 20 كيلو متر غير مستغل، متسائلا: لماذا لا يتم استغلاله وتجنيب الشباب من التعرض لسماسرة الهجرة غير الشرعية.

صبورة السيد: الشباب ممكن يكونوا من أصحاب رأس المال بدلا من الإهانة الخارج

وأعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

واستفاضت البرلمانية صبورة السيد خلال كلمتها بأن هذا المشروع يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، لافتة النظر إلى أن الشباب على الرغم من دفعهم مبالغ طائلة من أجل السفر بطريقة غير شرعية إلا انهم يلتحقو بأعمال صعبة وغير سهلة .

وتابعت أنه لو تم استغلال المبلغ المدفوع من أجل الخروج من بلده في عمل مشروع له سيعود عليه بالنفع بشكل أفضل فى الداخل ، مشيرة إلى أن الشباب اصبح لديه وعي في ظل ما تقوم به الدولة من أجلهم من إقامة مشاريع عملاقة وتوسعات اصلاحية.

محمود عصام: الاهتمام بالصناعة يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية

وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية في منتهى الأهمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

وقال النائب: بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لابد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بأسباب تفكير الشباب في الهجرة غير الشرعية.

وتابع: "مش عايزين نضخك على نفسنا.. عايزين نعرف إيه اللي يخلي المواطن يببيع اللي وراه واللي قدامه علشان يهاجر؟"

وأكد عضو مجلس النواب، أن من يجد الحياة الكريمة لن يفكر في الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ستعمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وطالب محمود عصام، بضرورة أن يأخذ القطاع الصناعي، حيزا أكبر من اهتمامات الدولة، لتوفير مزيدا من فرص العمل، قائلا: الاهتمام بالصناعة فيها حل لكل المشكلات المصرية.

النائب فريدي البياضي: الشباب بيلجأوا للهجرة غير الشرعية لما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر

وتحدث النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين، قائلا: أننا بلاشك مع تجريم و تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية ، لكن يجب أن ننظر نظرة أعمق و نحلل لماذا يلقي الشباب بأنفسهم في مراكب الموت في البحر؟

وأضاف النائب: الشباب بيعملوا كدا لما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر، متابعا: أطفال مصر و شبابها اللي بيموتوا أمن قومي، و محاربة الهجرة غير الشرعية ليس فقط بتغليظ العقوبة ، لكن بتحسين نوعية الحياة الكريمة الشباب و الأطفال، و هذا لن يحدث إلا بالمزيد من الانفاق الحكومي على التعليم و على الصحة، حتى لا يفقد شبابنا الأمل في الحياة في وطنهم و يخاطرون بالموت هاربين من وطنهم.