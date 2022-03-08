موعد وطريقة التقديم على وظائف شركة زارا لحملة الثانوية

وظائف شركة زارا لحملة الثانوية تم الإعلان عنها من قبل الشركة، حيث تعتبر سلسلة متاجر زارا من أشهر سلاسل المتاجر في مصر والعديد من الدول حول العالم ، سلسلة متاجر زارا في جمهورية مصر العربية تفتح باب التسجيل للحصول على الوظائف للنساء ذوات المؤهلات التعليمية المختلفة، سواء كان مؤهلًا عاليًا أو مؤهلًا متوسطًا أو مؤهلًا تقليديًا، حيث يعملن في فرع زارا في مصر بأجر لائق جدًا. كما توضح شروط التقديم لكل وظيفة والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم على وظائف هؤلاء العمال بسهولة.

طريقة التقديم في وظائف زارا

يمكنك التقدم بطلب للحصول على إحدى وظائف Zara Chain Store عن طريق إرسال سيرتك الذاتية مع صورة شخصية إلى البريد الإلكتروني لشركة زارا وكما يشترط التقديم على الوظائف كل من التالي:

الحصول على الشهادة التعليمية المناسبة للوظيفة المعلن عنها.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

كما يجب أن يكون لديهم خبرة عمل كافية.

إلى جانب الامتثال لقوانين العمل وتعليمات الإدارة.

ومن جانب آخر، يجب تقديم الجهود المبذولة لضمان حسن سلوك العملاء والمعاملة المناسبة.

القدرة على العمل تحت الضغط.

والجدير بالذكر، أن هذه الوظائف للنساء فقط.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف زارا

نسخة حديثة من السيرة الذاتية لمقدم الطلب.

الصور الشخصية الحديثة.

نسخة من شهادة الميلاد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

نسخة من خلفيتك التعليمية.

نسخة من الهوية الوطنية.

رواتب وظائف زارا

يعتبر سلاسل زارا من أفضل المتاجر التي تقدم رواتب مغرية للغاية للموظفين، بالإضافة إلى حوافز المبيعات والعمولات، لذلك فهي أول فرصة لكثير من الشباب للانضمام إلى سلاسل زارا قبولها، حيث عينت سلاسل زارا وظيفة سابقة للإعلان عن توفر رواتب لموظفي المبيعات من 2500 جنيه إسترليني شهريًا إلى 6000 جنيه شهرياً.

مزايا العمل في سلسلة زارا

تقدم Zara أيضًا العديد من المزايا الممتازة التي ترضي جميع الموظفين، حيث يكون من بينها كل من التالي: