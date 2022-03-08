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نجحت السفارة المصرية في براتيسلافا في إنهاء إجراءات عودة 71 مواطنًا مصريًا إلى أرض الوطن، وذلك على متن رحلة Air Cairo التي وصلت إلى القاهرة صباح الثلاثاء، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.
ياتي ذلك في إطار مواصلة سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم لمواطنينا القادمين من أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة تعيد أبناءها.. سفارة مصر في سلوفاكيا تنهي إجراءات عودة 71 مصريا قادمين من اوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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