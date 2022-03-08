القاهرة تعيد أبناءها.. سفارة مصر في سلوفاكيا تنهي إجراءات عودة 71 مصريا قادمين من اوكرانيا

نجحت السفارة المصرية في براتيسلافا في إنهاء إجراءات عودة 71 مواطنًا مصريًا إلى أرض الوطن، وذلك على متن رحلة Air Cairo التي وصلت إلى القاهرة صباح الثلاثاء، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ياتي ذلك في إطار مواصلة سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم لمواطنينا القادمين من أوكرانيا.