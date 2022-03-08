سفارة مصر في براتيسلافا تسهل عودة 71 مواطنا غادروا أوكرانيا الى القاهرة

نجحت السفارة المصرية في براتيسلافا من إنهاء إجراءات عودة ٧١ مواطنًا مصريًا إلى أرض الوطن، وذلك على متن رحلة Air Cairo التي وصلت إلى القاهرة اليوم ٨ مارس.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية، ضمن سائر أجهزة الدولة، والسفارة المصرية في براتيسلافا من أجل تسهيل عودة المواطنين العالقين في سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية

كما أسفرت جهود السفارة المصرية في بوحارست مع السلطات الرومانية عن إمكانية حصول مواطنينا على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة ١٥ يومًا فور الوصول لأي من المنافذ الحدودية الأربعة، فضلاً عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا، والسماح لفاقدى جوازت السفر بالدخول بصور وثائق السفر الصادرة من السفارة المصرية فى بوخارست، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا من تحليل الـ PCR، أو شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

كما سهّلت السفارة أيضاً كافة التحضيرات والإجراءات الخاصة بإجلاء المواطنين العالقين فى بوخارست من خلال طائرة الإجلاء التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها مؤخراً، والذى بلغ عددهم ١٧٥ مواطناً؛ وجارى حاليا الإعداد لاستقبال طائرة الإجلاء الثانية والمقرر مغادرتها مساء اليوم.

وتواصل السفارة على مدار الساعة استقبال مواطنينا القادمين إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية، وتقديم كافة التسهيلات والرعاية.