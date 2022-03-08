الرعاية الصحية توجه رسالة شكر وتقدير للكوادر النسائية بمقرها الرئيسي وفروعها بالمحافظات...

إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في 8 من مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كل في مجاله، وذلك تقديرًا لدورهن العظيم في تحقيق مستهدفات الهيئة.

فيما يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "كسر التحيز"، فقد تخطت نسبة السيدات بين الكوادر البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة الـ 36%، فيما بلغت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر حوالي 53% ، أما في محافظة بورسعيد فبلغت نسبتهن حوالي الـ 57%، وفي محافظة الإسماعيلية تخطت نسبة القوى البشرية من السيدات 60% من إجمالي العاملين التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.