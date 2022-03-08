وزير النقل يبحث مع وفد الستوم عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفا...

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعاً مع وفد شركة ألستوم الفرنسية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة

وفي بداية الإجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع إزدواج وتطوير إشارات خط طنطا/ زفتى/ الزقازيق حيث تم توقيع الإتفاقية الإطارية الخاصة به بين الجانبين لتنفيذه بطول 55كم لتحويل نظم التشغيل بالخط إلى نظام الكتروني حديث لرفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد القطارات بالخط وأكد الوزير علي أهمية تكثيف الاعمال بالمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والعمل علي مدار الساعة لسرعة الإنجاز.

كما ناقش الوزير مع وفد الستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بعقد تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية والذي تم توقيعه على هامش فعاليات معرض ومؤتمر TRANSMEA 2021 بهدف التعاون في تطوير الخط الأول للمترو حيث ناقش الوزير ضغط الجدول الزمني الخاص بتوريد هذه القطارات نظراً لان الخط الأول في إحتياج سريع للتطوير نظراً لقدم الأسطول به .

كما اوضح وزير النقل أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً لحديث أسطول الخط الأول للمترو والذي ينقل حالياً حوالي مليون راكب يومياً وذلك بالتزامن مع استكمال إنشاء شبكة المترو بخطوطها المختلفة والتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعى الكهربائية الحديثة الصديقه للبيئه مثل المونوريل والقطار الكهرباء الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع