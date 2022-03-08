الرئيس السيسي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للملكة العربية السعودية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان .

وتأتي الزيارة في إطار عمق العلاقات المصرية - السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث ستتناول المباحثات ،العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.