وزير الإنتاج الحربى يزور جناح شركة «بونجسان» الكورية بمعرض الدفاع العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش زيارته الرسمية للملكة العربية السعودية للمشاركة فى النسخة الأولى من معــرض "الدفاع العالمى" المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

فى بداية الجولة رحب مدير شركة "بونجسان" الكورية بوفد وزارة الإنتاج الحربى، وقام " بارك" بإجراء عرض تقديمى عن أهم منتجات شركته مثل (صفائح وشرائط وقضبان مصنعة من النحاس - شرائط الفولاذ المقاوم للصدأ) هذا فيما يخص الجانب المدنى.

وعلى الجانب الحربى، أوضح أن شركة "بونجسان" الكورية، تنتج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية - من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.

وأعرب مدير الشركة الكورية إلى تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورا هاما فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركته وشركات الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

عقب ذلك اصطحب كيون وو بارك، مدير شركة "بونجسان"، المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية بجناح الشركة واستمع الوزير لشرح مدير الشركة حول مواصفات هذه المنتجات، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة للوزارة فى معــرض "الدفاع العالمى" بالرياض، كما تم مناقشة المجالات التى يمكن التعاون المشترك فيها.





وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إنه فى نهاية الجولة اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع، لافتاً أنه تم الاتفاق على بحث إمكانية التصنيع المشترك لذخيرة القوات البحرية عيار 40 مِم، 76 مِم بأنواعها.