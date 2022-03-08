رئيس «العربية للتصنيع» يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربى فى الصناعات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربى فى الصناعات الدفاعية وتطورها وفقا لأحدث النظم العالمية، لافتا إلى أهمية عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال.





جاء ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمعرض الدفاع العالمى بالرياض، الذى شهد عقد مقابلات ومباحثات بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا. كما تم الأتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية، مع كل من مدير الصناعات العسكرية السعودية، ونائب قائد الحرس الوطنى السعودى ومدير شركة كاتيك الصينية العالمية وإحدى كبرى الشركات البولندية المتخصصة فى مجال الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

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