فى اليوم العالمى للمرأة.. الرعاية الصحية توجه رسالة شكر للكوادر النسائية

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وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة والذى يحتفل به العالم فى 8 من مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كلٌ فى مجاله، وتقديرًا لدورهن العظيم فى تحقيق مستهدفات الهيئة.
وتابع بيان الهيئة: تخطت نسبة السيدات بين الكوادر البشرية بالمقر الرئيسى للهيئة فى القاهرة الـ 36%، فيما بلغت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر حوالى 53%، أما فى محافظة بورسعيد فبلغت نسبتهن حوالى الـ 57%، وفى محافظة الإسماعيلية تخطت نسبة القوى البشرية من السيدات 60% من إجمالى العاملين التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.
واستكمل البيان، اختارت الأمم المتحدة شعار يوم المرأة العالمى لعام 2022 "كسر التحيز"، وذلك بهدف تقديم تصور حول عالم تسوده المساواة بين الجنسين، وتتمكن المرأة فيه من تحقيق آمالها، واستغلال كافة الطاقات التى تمتلكها، حيث أبرزت الأزمات التى توالت فى غضون السنوات الأخيرة اضطلاع المرأة بدور قيادى وأكثر تأثيرًا وأهمية منه فى أى وقت مضى.
فيما تنشر الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على مدار اليوم العالمى للمرأة، والذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها، عددًا من المنشورات التوعوية التى تهم كل سيدة، والخاصة بتغذيتها ونمط الحياة الصحى السليم الواجب عليهن اتباعه، وذلك لكافة الفئات العمرية من السيدات.
فيما ثمَّن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا أن جميع الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات فى مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة فى مصر.
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