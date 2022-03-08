البرد راجع تانى.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس بدءا من غد الأربعاء حتى الأحد المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة فى أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وهناك فرص لسقوط الأمطار التى قد تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة خلال طقس الغد بمعدل درجتين، لتسجل العظمى 23 والصغرى 10 حيث يشهد طقس شديد البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

وتنخفض درجات الحرارة فى محافظة الاسكندرية التى يتوقع سقوط أمطار فيها خلال حالة الطقس غدا الأربعاء

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى أن حالة الطقس من اليوم حتى الخميس القادم ستشهد سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

ومن المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومطروح لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين 1-10 مم وتتعرض مناطق من شمالى الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم.

وأوضحت الأرصاد الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على النحو التالى:

ويستمر سقوط الأمطار غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط امطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم.