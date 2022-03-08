/684084/كله-رايح-محمد-جمعة-يكشف-مفاجأة-حول-شخصية-عم-ضياء

حل الفنان محمد جمعة ضيف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، وكشف عن كواليس جديدة عن شخصية "عم ضياء" التي اشتهر بها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات محمد جمعة

تصريحات محمد جمعة

وقال محمد جمعة في لقائه التلفزيوني: "هناك عمل جديد لشخصية عم ضياء، وتلقيت خلال الفترة السابقة عروضا لتجسيد شخصية عم ضياء في عمل فني لكني كنت أنتظر الفرصة المناسبة”.

وكشف الفنان محمد جمعة كواليس الأفية الشهير الخاص بشخصيته عم ضياء وهو "كله رايح"، حيث قال: "الإفية مكنش مكتوب في الاسكربت بس أنا كنت حاسس أن المشاهد مش مقفولة فقلت لخالد الحلفاوي محتاجين جملة في الآخر".

بدايات محمد جمعة

وأضاف: "وجربنا كله رايح وهسيب مسافة في الآخر علشان لو مش عجباك شيلها في المونتاج"، كما روى تفاصيل أكثر موقف كوميدي تعرض له، حيث قال إن أحد موظفي البنك قال له "كله رايح" ليرد عليه الفنان قائلًا: "لا مش هنا محدش يقولي كله رايح هنا كله جاي"

وفيما يخص تقديم الشخصية في عمل فني جديد، قال: "محبناش نهينه وقولنا هنستنا المشروع المحترم اللي نقدم فيه الشخصية وقريبا هيظهر مسلسل كوميدي لعم ضياء وهو من كتر كآبته أو صراحته بيضحكك".

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وعن بداياته، أوضح الفنان محمد جمعة أنه من مواليد محافظة الفيوم وينتمي لأصول ريفية كما أن والده هو أول من تنبأ بموهبته، وعلق على الأمر قائلًا: "في الحضانة كان بيجيب لى جلابيه بلدي وفاس.. وأقوم بتمثيل الشخصية أنا الفلاح ازرع الأرض"، وأشار إلى أن المخرج محمد فاضل كان أول من أعطاه فرصة من خلال مسلسل "للعدالة وجوه أخرى" مع الفنان يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة كان مشاركته في بطولة فيلم الجريمة للفنان أحمد عز، والذي حقق به نجاحا كبيرًا وحصد إيرادات كثيرة في شباك التذاكر وشاركهما ضمن الأحداث عدد من النجوم مثل منة شلبي، وسيد رجب، وماجد الكدواني، ونبيل عيسى وآخرين.