/684079/النائب-مجدى-ملك-تعديلات-قانون-الإصلاح-الزراعى-تخدم-النفع-العام-للمواطن

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الموافقة علي تعديلات مشروع قانون الاصلاح الزراعي سيتيح للحكومة المصرية ومؤسسات الدولة الاستفادة بشكل كبير من الأراضي الموجودة داخل المدن والقري والنجوع لإقامة مشروعات النفع العام كالمدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وغيرها من المشروعات.

وأضاف مجدي ملك، في تصريحات خاصة لـتحيا مصر، أن مبادرة حياة كريمة تعد المبادرة الأعظم في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدا أنه بعد الموافقة علي تعديلات قانون الإصلاح الزراعي سيكون هناك مرونة من قبل هيئة الاستصلاح الزراعي بموافقة الحكومة المصرية من اجل الاستفادة من جميع الاراضي المنتشرة في جميع ربوع مصر لإقامة مشروعات النفع العام التي تخدم كل المواطنين علي مستوي الجمهورية.

تعديلات قانون الإصلاح الزراعى

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها.

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

و يأتى مشروع القانون، في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي.