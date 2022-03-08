/684076/المريخ-ينفي-فى-خطاب-رسمي-طلبه-بشأن-نقل-مباراة-الأهلي-إلي-السودان-صور

نفي نادي المريخ السوداني في خطاب رسمي آي قرار بشأن نقل مباراته مع الأهلي من استاد السلام بالقاهرة إلي استاد الهلال السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت قد انتشرت تقارير عن رغبة النادي السوداني في نقل مباراته ضد النادي الأهلي في ستاد الهلال السوداني.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.