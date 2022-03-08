الصفحة الرسمية للدراويش: أوفي الجماهير لقد علمنا الإسماعيلي عدم اليأس

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تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الصفحة الرسمية لنادي الدراويش عبر حسابها فى "فيس بوك:"أوفي الجماهير لقد علمنا الإسماعيلي عدم اليأس وسنظل مساندين لحين إستعادة مكانته، جاهزين لرحلتنا القادمة إلي الإسكندرية".

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الإسماعيلي ضد فاركو

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير شئ كثيراً وحاول الإسماعيلي أن يجسل هدف عن طريق عدة هجمات ولكن فشل في التسجيل.

بينما تكتل لاعبي فاركو في الدفاع أكثر وأعتمدوا بشكل اكبر على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من كرة، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بين الفريقين في صدمة كبيرة لجماهير ومشجعي الإسماعيلي الذي ظهر عليهم الغضب في الملعب بعد اللقاء.

الإسماعيلي يواصل سلسلة نزيف النقاط

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.