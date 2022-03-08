/684073/امال-رزق-الله-فى-اليوم-العالمي-للمرأة-فرصة-لاستذكار-انجازات-المرأة-المصرية-في-كافة-المجالات-والميادين

وجهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، تحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، التى كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

وأضافت عضو مجلس النواب: نعيش اليوم أزهى العصور الديمقراطية على مر التاريخ تحت قيادة الرئيس السيسى الحكيمة، الذى استطاع النهوض بمصر بكل أطيافها والنهوض بالمرأة بوجه خاص، فنجح الرئيس فى الارتقاء بمكانة المرأة فى أعلى المناصب، واضعا لها مكانة عظيمة تستحقها عن جدارة.

آمال رزق الله فى اليوم العالمي للمرأة: فرصة لاستذكار انجازات المرأة المصرية في كافة المجالات والميادين

وأكملت رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، هو احتفاء وطني بإنجاز المرأة المصرية أيضا، حيث انها تمثل إضاءة على عطاءاتها في شتى المجالات والفروع.

واضافت عضو مجلس النواب، أن أوضاع المرأة خلال السنوات الماضية تغيرت تمامًا، وأصبح دورها فعال بدرجة أكبر في المجتمع ، حيث أن المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها القانونية والدستورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابعت: فتحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه