/684071/شخصية-العام-مركز-السينما-العربية-ينظم-لقاء-مع-محمد-قبلاوي-مدير-مالمو-للسينما

ينظم مركز السينما العربية بعد غد الخميس الموافق له 10 مارس، لقاء مع محمد قبلاوي مدير مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء محمد قبلاوي

مدير مهرجان مالمو للسينما العربية

ويأتي ذلك اللقاء عقب أيام من حصوله على جائزة شخصية العام العربية السينمائية، ويعرض هذا اللقاء عبر الصفحات الرسمية لمركز السينما العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك"، و"انستجرام"، بجانب موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المقرر أن تدير الحوار، الناقدة المصرية د. أمل الجمل، ويأتي موعد اللقاء مع محمد قبلاوي، في تونس والسويد والمغرب الساعة الرابعة مساءً، وفي تمام الخامسة مساءً في مصر وفلسطين والسودان ولبنان، بينما يأتي في تمام السادسة مساءً بالسعودية والكويت والأردن، ويعرض في الإمارات الساعة 7 مساءً.

من هو محمد قبلاوي؟

جدير بالذكر أن محمد قبلاوي هو منتج ومخرج فلسطيني سويدي، كانت بدايته بالمشاركة في إنتاج عشرات الأفلام الوثائقية والتلفزيونية، كما أسس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد وذلك عام 2011 ، ويهدف المهرجان لتشجيع صُناع الأفلام العرب على إيجاد المزيد من الفرص لرواية قصصهم.

وفي السياق نفسه، أطلق محمد قبلاوي "سوق مهرجان مالمو" حيث يستهدف دعم مشروعات الأفلام العربية إلى أن وصل إجمالي الدعم المادي إلى 250 ألف دولار، مما أدى إلى وصول عدد المشروعات المستفيدة خلال دوراته الماضية إلى حوالي 100 مشروع.

اقرأ أيضًا

أسرار لم تعرض من قبل.. تفاصيل تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل

ويذكر أنه حصد مؤخراً جائزة مالمو للمساهمة الثقافية لعام 2021، والتي تعد منحة تقدمها مدينة مالمو لأفضل 12 شخصية من سكان المدينة وهم الناشطين في مجالات مختلفة مثل المسرح والأدب والسينما والموسيقى بجانب أنه كان عضواً في لجنة ترشيح الأفلام الوثائقية المنافسة على جائزة "الخنفساء الذهبية" على مدار 3 سنوات خلال الفترة من 2015 وحتى سنة 2017، ويشار أن هذه الجائزة بمثابة الأوسكار السويدي.

ويشار أنه شغل أيضاً منصب مدير عام شركة التوزيع السينمائي التي تحمل اسم “السينما العربية في السويد” والتي وزعت أفلام عربية هناك.