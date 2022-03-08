/684070/النائب-عمرو-هندى-بمناقشات-قانون-الهجرة-غير-الشرعيةجهود-كبيرة-للحكومة-للحد-من-الظاهرة

أعلن النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، مؤكدا على أن جهود كبيرة تبذل من الحكومة من هذا الملف، وهو كنائب للمصريين بالخارج يحتك بهذا الملف كثيرًا وتوجد العديد من صور الهجرة غير الشرعية وليس الهجرة من خلال المراكب فى عرض البحر.

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جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير ماقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، مضيف انه لا خلاف على أى خطوة من خطوات دعم الأمن القومى، وخاصة إن كانت ذات صلة بالشباب المصرى الذين يتم «وهمهم بالثراء السريع» مقابل الهجرة بشكل غير شرعى إلى أى من الدول الأوربية.

عمرو هندي بمناقشات تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية: الظاهرة تنتهي وتحتاج لإرادة من الاسر المصرية

وتابع النائب عمرو هندي أن الشباب أمن قومى وتوعيتهم بخطورة الهجرة بشكل غير شرعى ضرورة مهمة، ومسئولية أكبر سواء على أجهزة الإعلام أو الأجهزة الحكومية المختلفة حيث أن مصر كدولة كبيرة تقوم بمسئوليتها فى هذا الملف بصورة مختلفة، والجميع شاهد منذ عام 2016 لم نرى «مراكب الموت»التى كُنا نفاجأ بها فى عرض البحر بشكل شبه شهرى قبل عام 2016 وكان الكثير من الشباب المصرى يتورط مع هؤلاء «مُنعدمى الضمير» الذين يُوهمون الشباب بالثراء السريع.

النائب عمرو هندى بمناقشات قانون الهجرة غير الشرعية:جهود كبيرة للحكومة للحد من الظاهرة

واستطرد وكيل أفريقية البرلمان أن مصر الكبيرة أصبحت نظرتها للشباب مختلفة تسعى لتمكينهم بشكل حقيقى وتسعى لتوفير فرص العمل لهم من خلال التنمية وتقدر قيمتهم سواء فى مصر أو الخارج، مقدما الشكر للحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والسيدة السفيرة نبيلة مكرم على جهودهم فى إعادة الشباب والطلاب المصرى من أوكرانيا رغم تحديات الحرب.

وأضاف:” مصر إختلفت كثيرًا والهجرة غير الشرعية تنتهى أيضا ولكن تحتاج لوعى أكبر وإرادة أكبر من كل الأسرة المصرية”. واختتم:” وفقا لما جاء فى بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر فى إنهاء ظاهرة قوارب الموت”.