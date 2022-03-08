/684069/هدى-المفتي-تتمرد-على-تقاليد-المجتمع-في-يوم-المرأة-العالمي

تبنت الفنانة الشابة هدى المفتي موقفًا قويًا في رسالة منها للمجتمع وتقاليده باليوم العالمي للمرأة الذي نحتفل به اليوم 8 مارس من كل عام.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة المصرية هدى المفتي بيوم المرأة العالمي.

هدى المفتي تحتفل بيوم المرأة العالمي

وكتبت المفتي عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «كل عام ونحن ما نسعى أن نكنه.. بعيدًا عما فُرض علينا».

وأضافت: «في اليوم العالمي للمرأة.. حب وتقدر لكل ست في المجتمع».

احتفال جوجل بيوم المرأة العالمي

هذا وقد احتفل محرك البحث «جوجل» بـ اليوم العالمي للمرأة 2022 وغير شعارة على صفحته الرئيسية بفيديو متحرك يصف دور المرأة في المجتمع وخصوصا دور الأم في العمل والمجتمع.

ويحمل اليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «كسر التحيز» BreakTheBias#، وككل عام تهدف الاحتفالية بهذا اليوم، إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات التي تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.

ويركز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذ العام على تعزيز فكرة أن يكون العالم خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز، عالم متنوع ومنصف وشامل، عالم يتم فيه تقدير الاختلاف والاحتفاء به.

هدى المفتي تتألق في مسلسل بيمبو إلى جانب ويجز

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة هدى المفتي مؤخرًا في مسلسل «بيمو»، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، سليمان عيد، ملك الحسيني، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبدالعزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

هدى المفتي في فيلم «بحبك»

وتعاقدت على بطولة فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار رومانسى اجتماعى.