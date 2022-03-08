/684068/مشروعك-مستقبلك-مبادرة-لتمكين-المرأة-فى-الاسماعيلية

زار وفد من لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، لتقديم التهنئة لـ أمال زيدان المدير الإقليمي الجديد لفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، طبقا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، توسيع دائرة خدمات لجنة سيدات الأعمال.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة دينا ياقوت، أوجه أنشطة اللجنة بالغرفة التجارية من خدمات تمويلية ، ومعارض وخدمات تسويقية وتدريبية ، كما تم استعراض أوجه القروض وكيفية تيسير الإجراءات و التسهيلات لتنمية المشروعات؛ لتمكين المرأة اقتصاديا، كما استعرضت مديرة الإقليم لفرع جهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية ،أوجه خدمات الجهاز ، مشيره أن الجهاز مظلة لكافة الجهات للنهوض بالمجتمع ،والتنسيق والتوحيد بين كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة، كما يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

مشروعك مستقبلك مبادرة لتمكين المرأة فى الاسماعيلية

كما تم التنسيق فيما بينهما لإقامة معرض “مشروعك مستقبلك” يضم مدن القناة وسيناء، 17 مارس الجاري والذي يحتوي على جناح لسيدات الاعمال و شمال سيناء وجامعة قناة السويس ووحدة تكافؤ الفرص وذلك حديقة الشيخ زايد بمشاركة ما يزيد عن 136 مشارك ومشاركة، جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان عبدة مدير الخدمات الغير مالية بفرع الجهاز، و أماني فرحان سكرتير المجلس وعضوات المجلس ولاء السمان، سالي فرحان، نورهان جمال، سمر جابر، بسمة سلطان،

وفي سياق متصل شنت مديريتا التموين والطب البيطري بالإسماعيلية حملات مكثفة على عدد من المنافذ الغذائية، والمخابز ومحلات الجزارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف حامد ابراهيم وكيل وزارة التموين والدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري، وذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية في متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات وإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم وتأكيدا علي محاربة الغش التجاري، والتأكد من سلامة المنتجات من اللحوم والأسماك المعروضة بالاسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة.

أسفرت عن تحرير 30 محضرا بين البيع زيادة عن السعر المعلن ومخالفة الاشتراطات الصحية وحيازة لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط 200 كجم. تم تحرير المحاضر بالمخالفات و التحفظ على المضبوطات وتحويلهم إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.