النائبة هند رشاد بمناقشات تعديل قانون الهجرة غير الشرعية:علينا الإهتمام بملف التعليم الفنى لدعم الشباب

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ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية من أخطر الملفات على الأمن القومي المصري، والتي تواجها الدولة المصرية.

دوت الخليج

تعديلات قانون مواجهة الهجرة غير الشرعية

جاء هذا خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التعديلات المطروح فى تأتي اطار الجمهورية الجديدة لتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية وسماسرتها، مشددة على ضرورة دراسة الأسباب التي تؤدي الشباب لإلقاء أنفسهم فى البحر للبحث عن فرص عمل تكاد تكون ضعيفة.

وتابعت هند رشاد، أن تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، يهدف لتشجيع العمل الفني فى المجتمع المصري، خاصة مع تزايد الطلب على بعض المهن فى سوق العمل، فضلا عن تسليط الضوء على النماذج المصرية الملهمة، التي استطاعت أن تحقق نجاح داخل الدولة بدون اللجوء للهجرة غير الشرعية.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ماقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

ومن جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال الهنيدي: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.