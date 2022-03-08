/684065/وزير-الخارجية-الأمريكى-بوتين-سوف-يحاسب-على-أفعاله-فى-أوكرانيا-امام-العالم-أجمع

ألقى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن كلمته اليوم الثلاثاء، قائلا نحن نأمل فى حل وانتهاء الأزمة والحرب بين روسيا واوكرانيا، ولكن نحن متسعدون للاسوأ بشأن تلك الأزمة.

دوت الخليج

تصريحات وزير الخارجية الأمريكى اليوم الثلاثاء

وأكد وزير الخارجية الأمريكى ان الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعمها للحكومة والشعب الاوكرانى، مؤكدا ان الولايات المتحدة سوف تقدم المزيد من المساعدات لاوكرانيا.

وتابع ان الادارة الأمريكية و الرئيس بايدن طلبوا 10 مليارات دولار من الكنغروس من أجل دعم الجيش الاوكرانى والدعم الانسانى للمواطنين ، بالأضافة الى دعم الاقتصاد فى اوكرانيا.

وقال أنتوني بلينكن نحن مستعدون لاى تهديد يأتى من اى اتجاه وسندافع عن كل شبر من اراضى الناتو، مؤكدا انهم ملتزمون بالدفاع عن كل الدول الاعضاء بالناتو.

واوضح أنتوني بلينكن انه يوجد الكثير من الروس الذىن ليس لديهم علم بما تقوم بيه حكومتهم من انتهاكات فى الاراضى الاوكرانية.

وأكد على ان الحرب التى بدأتها روسيا على اوكرانيا هى ليست حرب لنزع السلاح من اوكرانيا فقط، ولكن حرب بوتين تهدف لاخضاع دولة ذات سيادة ودولة ديمقراطية، مؤكدا ان بوتين سوف يحاسب أمام العالم أجمع. كما أوضح انه يوجد كثير من الروس ليس لديهم علم بما تقوم بيه حكومتهم من انتهاكات فى الاراضى الاوكرانية

التدخلات البريطانية فى الازمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر ان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون كان قد أعلن أمس الأثنين ان بريطانيا سوف تقدم 175 مليون استرلينى من مساعدات بريطانيا الى اوكرانيا، موضحا انه سوف يتم تقديم 100 مليون استرلينى من بينهم للحكومة الاوكرانية شكل مباشر، مما سوف يزيد من اجمالى المساعدات المالية التى قدمتها الدولة البريطانية لاوكرانيا منذ بداية أزمتها مع روسيا.