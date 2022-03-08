/684085/الأرصاد-الجوية-تتوقع-سقوط-أمطار-خلال-الساعات-القادمة
تحدثت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم موضحا أن اليوم تأثرت الاحوال الجوية بمنخفض جوي مع كتل هوائية جنوبية شرقية، تعمل على ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر 2 مضيفة أن اليوم شهد ارتفاع من يقرب من ثلاث درجات عن يوم امس الأثنين.
واستطردت الدكتورة منار غانم أن احساسنا بالنهار سوف يكون دافي بالقاهرة الكبرى ومائل للحرارة في جنوب سينا، ومع دخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية.
الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خلال الساعات القادمة
وتوقعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انه مع تقدم الساعات سوف يكون هناك فرص لسقوط الأمطار، وستكون ما بين خفيف الى متوسط بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
واختتمت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم ان يوم الرابعاء الموافق غدا من المتوقع ان يشسهد انخفاض في درجات الحرارة بمقدرا درجتين
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