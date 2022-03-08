/684083/أسامة-الشاهد-مبادرة-المركزى-بفتح-الحسابات-البنكية-مجانا-تسرع-التحول-للاقتصاد-غير-النقدي-وضم-القطاع-غير-الرسمي

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بمبادرة البنك المركزي بفتح الحسابات المصرفية لدي البنوك مجانا وبدون مصاريف إدارية وبدون حد أدني لحسابات الأشخاص، في إطار تعميق الشمول المالي.

دوت الخليج

وقال الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن الخطوة مهمة للغاية وتأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاقتصاد غير النقدي الذي يعمق من النمو الاقتصادي ويتيح فرص أكبر للتعامل بين أطراف السوق في مختلف العمليات التجارية.

وتتيح البنوك العاملة بالسوق المصرية فتح الحسابات مجانا بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى بداية من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر مارس بمناسبة مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، الخاصة باليوم العالمي للمرأة.

وبحسب تعليمات البنك المركزي فإنه سيتم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للعملاء والمحافظ الإلكترونية وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، بالإضافة إلى تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

مشروع الشمول المالي

وقال الشاهد أن مشروع الشمول المالي حقق انتشارا كبيرا مؤخرا إذ تخطت نسبة نموه بنهاية العام الماضي ال56% بزيادة تخطت نسبة 100% خلال السنوات الخمس الأخيرة .

وأضاف أن مبادرات الشمول المالي تستهدف إدماج أكبر عدد من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية بما يعد من جانب آخر سعيا لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، الأمر الذي يرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2021/2022 إلي 7.1 تريليون جنيه مقارنة 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021.

ويتوقع الشاهد أن يساهم الشمول المالي في نمو الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا المالية وجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية للعمل في السوق المصرى باعتباره سوقا ضخما وشابا يزيد عدد سكانه عن 100مليون فرد .

بيانات البنك المركزي

وقال إنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن مصر بها الآن نحو 54 مليون بطاقة مصرفية منها 22 مليون بطاقة ميزة، وتم نمو المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول لتصل إلى 25 مليون محفظة.

أضاف الشاهد أن الشمول المالي شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية والدولة تسعي لأن يكون الهدف من ذلك التحول للاقتصاد غير النقدي، وتقليل التعامل بالكاش.