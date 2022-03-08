وزير الداخلية يهنىء وزير الدفاع ورئيس الاركان بمناسبة الإحتفال ”بيوم الشهيد”

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد"..جاء بها: يطيـب لـى وهيئة الشـرطة فـى مناســــبة الإحتفــال " بيوم الشــــهيد " أن نعرب لســـيادتكــــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقــــادة والضبـــاط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصــدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيــــات بــــدوام التوفيـــق والســـــداد. إن مسيرة الوفاء والعطاء لشهدائنا الأبرار ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه كملحمة تُجسد نضالهم الوطنى العظيم . حفــــظ الله قواتنا المسلحة ورعـــــى أبطالــــــها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الأمــــن والتقـــــدم والرخــــــاء . وكل عام وسيادتكم بخير ،،، كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:- يســرنى وهيئة الشــرطة فـــى مناســبـة الإحتفـال "بيوم الشــــهيد " أن نذكر بكل إعزاز والتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات . حفــــظ الله قواتنا المسلحة ورعـــــى أبطالــــــها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الإستقرار والرخاء . وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

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