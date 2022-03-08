وزير التربية والتعليم يتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على كفاءة الخدمات التى يقدمها المركز.

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن المركز يعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها فى خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

تفقد الوزير المركز، واطلع على الخدمات التي تم تسخيرها لتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضم (???? عيادات للعلاج السمعي و(4) غرف للتخاطب، وغرفة للإرشاد الأسرى، وغرفة للعب وتنمية المهارات، وعدد (2) غرفة للسلوك المعرفى وتعديل السلوك وصالة للعلاج الوظيفى، وغرفة مكملة للعلاج الحسى، بالإضافة إلى المناطق التى تم تخصيصها للألعاب وفق الإشتراطات المعدة خصيصًا لذوى الاحتياجات الخاصة، بإلاضافة إلى المنطقة المخصصة للعلاج المائى والعلاج الطبيعي.

وأشاد الدكتور طارق شوقي بالجهود المبذولة والخدمات التى يقدمها المركز، وقدم الشكر لكل فريق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير وإعداد فريق من الأساتذة المتخصصين للإشراف على البرامج المقدمة لذوى الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع كلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق، كما يقوم بالعمل مع الطلاب مجموعة من المعلمات ذوي الخبرة فى مجال التربية الخاصة.

وأعرب أولياء أمور الطلاب عن تقديرهم للخدمات المجانية التي يقدمها المركز لأبنائهم والتى ساهمت بشكل كبير في تحسين حالتهم الصحية ورفع العبء عنهم، إلى جانب الاستفادة من المحاضرات الإرشادية؛ لتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم الطلاب من ذوى الهمم، والبرامج الفردية والجماعية سواء البرامج العلاجية أو التأهيلية والتدريبية أو التعليمية لكل ذوى الهمم من محافظات مصر.

كما وجه أولياء الأمور الشكر للقائمين على المركز والورش المتاحة المخصصة لتنمية مهارات أبنائهم اليدوية، وغرف الفنون والموسيقى والحاسب الآلى، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، والغرف المخصصة لاستضافة ذوى الاحتياجات الخاصة وذويهم على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة أنشئ بمدينة العاشر من رمضان عام 2019، ويُعد هذا المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى 5200 ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.

يستقبل المركز ما يقرب من 500 حالة على مدار الأسبوع من مختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور حسن مسلم عميد كلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق، ومحمد علي متولي، مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، والدكتور محمد نيازي، القائم بأعمال مدير مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.