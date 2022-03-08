تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استقبال المعهد وفدًا من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، برئاسة د. روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للمُنظمة، وذلك ضمن زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.
وخلال الزيارة، تم استعراض أنشطة المركز الوطني للبيانات، الذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وكذلك استعراض مشاركاته في مجال التحقق والمراقبة والقدرات الفنية والبرمجيات التي طورها المركز خلال السنوات الماضية، والتعاون الفني القائم بين مصر والمنظمة.
واستعرض د. جاد القاضي، تاريخ التعاون الفني بين المعهد ومؤتمر نزع السلاح والذي انبثقت منه المنظمة، حيث شارك المعهد في تصميم وصياغة منظومة التحقق منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى تولي د. رشاد قبيصي رئيس المعهد الأسبق، منصب مدير المركز الدولي للبيانات بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 1997 وحتى 2004، مؤكدًا أن المعهد يوفر كافة الإمكانيات لدعم التعاون الفني بين مصر والمنظمة.
ومن جانبه، أثنى د. فلويد على التعاون القائم بين المركز والمنظمة، والدعم الذي توليه مصر لأنشطة المنظمة وجهودها في مجال حظر التجارب النووية.
وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد موقع إنشاء مبنى المعامل للمركز الوطني للبيانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي: ”البحوث الفلكية” يستضيف وفدًا من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.