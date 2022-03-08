التعليم العالي: ”البحوث الفلكية” يستضيف وفدًا من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استقبال المعهد وفدًا من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، برئاسة د. روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للمُنظمة، وذلك ضمن زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.

وخلال الزيارة، تم استعراض أنشطة المركز الوطني للبيانات، الذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وكذلك استعراض مشاركاته في مجال التحقق والمراقبة والقدرات الفنية والبرمجيات التي طورها المركز خلال السنوات الماضية، والتعاون الفني القائم بين مصر والمنظمة.

واستعرض د. جاد القاضي، تاريخ التعاون الفني بين المعهد ومؤتمر نزع السلاح والذي انبثقت منه المنظمة، حيث شارك المعهد في تصميم وصياغة منظومة التحقق منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى تولي د. رشاد قبيصي رئيس المعهد الأسبق، منصب مدير المركز الدولي للبيانات بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 1997 وحتى 2004، مؤكدًا أن المعهد يوفر كافة الإمكانيات لدعم التعاون الفني بين مصر والمنظمة.

ومن جانبه، أثنى د. فلويد على التعاون القائم بين المركز والمنظمة، والدعم الذي توليه مصر لأنشطة المنظمة وجهودها في مجال حظر التجارب النووية.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد موقع إنشاء مبنى المعامل للمركز الوطني للبيانات.