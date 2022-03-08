جدة - نرمين السيد - فى هذا الإطار، نشرت قناة "اكستر نيوز"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، تقريرا مصورا عن العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية. وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فى زيارة رسمية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة. ويبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والسعودية.. علاقات متميزة ومصير مشترك (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.