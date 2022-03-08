القوى العاملة: الدولة تضع أبناءها من ذوى الهمم نصب أعينها

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خصوصا بعد إطلاق 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة.





جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، 50 عقد عمل لفئة ذوى الهمم "قادرون باختلاف" وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال الشركات العاملة بالقطاع الخاص؛ لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ياسر عيد.

واطمأن سعفان خلال تسليم عقود العمل، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمحافظة الغربية، على المرتبات ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وأضاف أن مبادرة "مصر بكم أجمل" استهدفت منذ إطلاقها كل ذوى الهمم على مستوى محافظات الجمهورية لتدريبهم وتشغيلهم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، منوها بأن الوزارة أخذت على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال فى بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأوضح أن الـ"قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كل الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهنى، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال فى بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من المحافظة لتوفير الرعاية والحماية لها.

وتابع أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير التدريب اللازم لتلك الفئة وكذلك فرص التدريب حققت نجاحا ملموسا وصدى واسعا فى كل المحافظات، اشترك فيها الكثير من ذوى القدرات، وحققوا نجاحات بارزة على أرض الواقع، فهم قوة لا يستهان بها، وفرصة نسعى لاستغلالها من أجل حياة كريمة للجميع على أرض مصر.

وأكد أن دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل تلك الفئة، وإنما امتد ليشمل نواحى التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بمجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوى الهمم خريجى الدورات السابقة من المبادرة.

وقال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى إنه يتم تقديم كل الدعم اللازم لكل أبناء المحافظة من ذوى القدرات الخاصة بكل المجالات، بجانب العمل على زيادة ذلك الدعم بالتعاون من الجهات المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية برعاية تلك الفئة وحمايتها.

بدوره، وجه وكيل المديرية بضرورة العمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة من ذوى القدرات بمختلف قطاعات العمل، على نحو يوفر لهم الحياة الآمنة ويجعلهم شركاء فى التنمية المستهدفة يدا بيد مع غيرهم من الأصحاء، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تألوا جهدا فى حماية أبنائها من ذوى القدرات فى كل المبادرات التى تقدمها لتحقيق كل رغباتهم وطموحاتهم فى الحياة، فهم القادرون باختلاف ذوى الهمم والعزيمة.