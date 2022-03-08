وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى «يوم الشهيد»

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية فى برقيته: "يطيب لى وهيئة الشـرطة فى مناسبة الاحتفــال بيوم الشهيد أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "أن مسيرة الوفاء والعطاء لشهدائنا الأبرار ستبقى.. خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال.. الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. كملحمة تجسد نضالهم الوطنى العظيم.. حفظ الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيدا من الأمن والتقدم والرخاء".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنفس المناسبة، قال فيها "يسرنى وهيئة الشرطة فى مناســبـة الاحتفـال بيوم الشهيد أن نذكر بكل إعزاز وتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عـن الوطن المفدى وترابه المقدس وسطروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات.. حفــــظ الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيدا من الاستقرار والرخاء".