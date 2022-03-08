/684062/محمد-زين-الدين-الهجرة-غير-الشرعية--تتسبب-في-إزهاق-أرواح-العديد-من-أبناء-مصر-الأبرياء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الهجرة غير الشرعية قد تكون سهلة وبسيطة، إلا أنها تنظيم له سماسرة على مستوى العالم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

محمد زين الدين: الهجرة غير الشرعية تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء

وأشار النائب، إلى أن الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط سياسية تستخدمها بعض للضغط على بعضها.

وأكد أن هذه الظاهرة تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء، قائلا: المئات يسافرون بطريق غير شرعي يموت أغلبهم، بينما يرجع واحد فقط منهم "لابس برنيطة" والكل يحتفي به كنموذج ناجح.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بعمليات التنمية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظات مصر.

وطالب زين الدين، بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في كل المناطق على مستوى الجمهورية، لتوعية الشباب، ورفع روح الانتماء للدولة المصرية، لاسيما في ظل وجود مشروعات تنموية كبيرة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب أن التنمية هي أحد السبل في مواجهة الهجرة غير الشريعية، لافتا إلى أنه في دائرته بإدكو ورشيد في محافظة البحيرة، هناك ساحل بطول 20 كيلو متر غير مستغل، متسائلا: لماذا لا يتم استغلاله وتجنيب الشباب من التعرض لسماسرة الهجرة غير الشرعية.