النائبة صبورة السيد بمناقشات تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية:الشباب ممكن يكونوا من أصحاب رأس المال بدلا من الإهانة الخارج

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/684056/النائبة-صبورة-السيد-بمناقشات-تعديلات-قانون-الهجرة-غير-الشرعيةالشباب-ممكن-يكونوا-من-أصحاب-رأس-المال-بدلا-من-الإهانة-الخارج
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمتها على هامش فعاليات الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير ماقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
النائبة صبورة السيد: تعديلات قانون الهجرة تحمي شبابنا من هذه الجريمة
واستفاضت البرلمانية صبورة السيد خلال كلمتها بأن هذا المشروع يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، لافتة النظر إلى أن الشباب على الرغم من دفعهم مبالغ طائلة من أجل السفر بطريقة غير شرعية إلا انهم يلتحقو بأعمال صعبة وغير سهلة .
وتابعت أنه لو تم استغلال المبلغ المدفوع من أجل الخروج من بلده في عمل مشروع له سيعود عليه بالنفع بشكل أفضل فى الداخل ، مشيرة إلى أن الشباب اصبح لديه وعي في ظل ما تقوم به الدولة من أجلهم من إقامة مشاريع عملاقة وتوسعات اصلاحية.
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