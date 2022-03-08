/684053/تفاصيل-قانون-العمل-الجديد-2022-مفيد-للموظفين-والمديرين

ظهرت الحاجة لقانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب في تحقيق العدالة بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وحتي يكون دافعا وجاذبا للاستثمار، ومن ثم عملت الحكومة علي تقديم مشروع قانون جديد ليلبي هذه التطلعات، لذلك تقدمت بمشروع القانون لمجلس الشيوخ والذي انتهي من مناقشته مواده ووافق عليه نهائيا.

دوت الخليج

يهدف القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

قانون العمل الجديد

ويقـوم علـى فلسفة جديدة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وضمن قانون العمل العديد من المكتسبات للمرأة العاملة، كالتالي:

- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

-يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

-يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين.

كما وفر قانون العمل العديد من المكتسبات للطفل، وهي:

-يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

-يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

-يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

-يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.