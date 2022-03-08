/684052/القومى-للمرأة-بالأقصر-يطلق-حملة-لم-الشمل-والتوعية-الأسرية-والمجتمعية

أطلقت محافظة الأقصر تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" التي تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

دوت الخليج

شهد فعاليات إطلاق الحملة كل من محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور أسامه الحديدي مدير مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية، والدكتور عبد الله سلامة، والدكتور عبد الحميد متولي، والدكتور محمد معتوق من الازهر الشريف، والدكتورة نهى مرسى مدير عام اللجان بالأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة، ومديحة السعيد، وسناء بغدادى، ومنى حمدى، وبسمه زكريا، ونوران زينهم، وتامر سعيد، ومحمد رمضان، ومحمد سيد من الامانة العامة للمجلس القومة للمرأة، والدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر القومى للمرأة بالأقصر، ومحمود ابو الحجاج مدير مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة.

رأب صدع كثير من الأسر المصرية

وخلال فعاليات إطلاق الحملة تم تسليط الضوء على ما تقدمه الحملة وجهودها في رأب صدع كثير من الأسر المصرية، وذلك من خلال تعاون كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة.

وتحظى الحملة بدعم كافة مؤسسات الدولة وتنفذ في المحافظة من خلال بروتوكول تعاون بين الازهر الشريف متمثلا في مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الازهر الشريف لاستعادة المفاهيم الاسرية السليمة ونشر الوعى الأسرى والمجتمعي، وتشمل الحملة تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات والشباب بمراكز الشباب والطلاب والطالبات بالجامعات وستستمر لقاءات التوعوية الخاصة بالحملة حتى الخميس الموافق ١١ مارس الجاري.

في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف تحت قيادة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.