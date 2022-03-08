أسرار لم تعرض من قبل.. تفاصيل تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل

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دوت الخليج يكشف تفاصيل تحويل مذكرات عمر الشريف إلى عمل

مذكرات عمر الشريف

أعلن المؤلف هيثم دبور، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى عمل درامي بعد توقيع عقد مع طارق نجل الفنان الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

ويشار أن الفنان عمر الشريف كان قد كشف في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود بجانب احترافه البريدج، بالإضافة العديد من الأسرار والتفاصيل التي لم تعرض من قبل بالإعلام العربي.

هيثم دبور ومسلسل عمر الشريف

وقال الروائي هيثم دبور في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة".

ومن جانبه أعرب طارق عمر الشريف عن حماسه الكبير لرؤية هذه المذكرات في عمل فني كبير يعرض عبر إحدى المنصات العالمية من خلال إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما ليس المصرية فقط وأيضًا العالمية.

جزء ثاني فيلم وقفة رجالة

ومن ناحية أخرى، يواصل الكاتب والمؤلف هيثم دبور، التحضير لتقديم جزء ثاني من فيلم "وقفة رجالة" الذي حقق به نجاحًا كبيرًا وقت عرض الجزء الأولى الذي عرض أيضًا عبر منصة شاهد vip الرقمية.

وكان قد حصد فيلم وقفة رجالة إيرادات كبيرة ونجاحًا كبيرًا بـ 25 مليونًا و834 ألفًا وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائية، ويضم فيلم "وقفة رجالة" في بطولته عدد من النجوم مثل بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، ومصطفى منصور، وباسم موريس عدلي وآخرين.

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جدير بالذكر أن الفنان عمر الشريف ولد باسم ميشيل ديمتري شلهوب، بمدينة الإسكندرية وكان ينتمي لـ أسرة ميسورة الحال لأب لبناني يُدعى جوزيف شلهوب وكان يعمل والده بتجارة الأخشاب، بعدأن هاجر من رحلة بلبنان إلي مصر في أوائل القرن العشرين، أما والدته فهي كلير سعادة من أصل لبناني سوري.