رسمياً.. إصابة عمرو جمال لاعب فاركو بقطع فى الرباط الصليبي

/684050/رسميا-إصابة-عمرو-جمال-لاعب-فاركو-بقطع-فى-الرباط-الصليبي

أعلن عمرو جمال لاعب فاركو إصابتة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمرو جمال عمرو حسابة الشخصي" انستجرام:" الحمد لله علي كل شئ لسة عارفة اني عندي صليبي.

قدر الله ماشاء فعل الواد بيعلب كورة ومعرض لاي حاجة من دي انا من اكتر الناس اللي بتتعب وبراعي ربنا فى شغلي يمكن شويه حظ منعه حاجات كتير لكن عندي ثقة في ربنا كبيره.

في حاجات بتحصل بره الملعب صعب حد يستحملها بس عديت منها واحسن يمكن الاصابة بتعطل لكن انا هرجع احسن ميت مره وعايز بس الناس اللي بتحبني دعواتكم ربنا يهون علي كل شئ".

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الإسماعيلي ضد فاركو

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير شئ كثيراً وحاول الإسماعيلي أن يجسل هدف عن طريق عدة هجمات ولكن فشل في التسجيل.

بينما تكتل لاعبي فاركو في الدفاع أكثر وأعتمدوا بشكل اكبر على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من كرة، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بين الفريقين في صدمة كبيرة لجماهير ومشجعي الإسماعيلي الذي ظهر عليهم الغضب في الملعب بعد اللقاء.