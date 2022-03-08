مسلسلات شهر رمضان 2022.. النساء يتصدرن البوستر الرسمي لمسلسل «أحلام سعيدة»

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دوت الخليج يرصد طرح البوستر الرسمي لمسلسل «أحلام سعيدة» بطولة النجمة يسرا.

بوستر مسلسل «أحلام سعيدة»

وتصدرت كل من الفنانة يسرا، النجمة غادة عادل، الفنانة مي كساب والفنانة الكوميدية شيماء سيف البوستر الرسمي لمسلسل «أحلام سعيدة».

وظهرت يسرا وغادة عادل في إطلالة أنيقة، فيما جلست شيماء سيف على الأرض حاملة بعض من الطعام وأعلاها مي كساب في يدها صورة من صونار جنين.

أبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، نبيل نورالدين، ونور محمود، تأليف هالة خليل، والذي يعد التجربة الأولى لها في مجال الكتابة، إخراج عمرو عرفة، إنتاج العدل جروب.

قصة مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، ومن المقرر عرضه على فضائية «ON».

وكانت الفنانة يسرا قد وضعت مسلسل «أحلام سعيدة» في مأزق بعدما أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، لكنها سرعان ما تعافت وعادت لاستكمال تصوير مشاهدها.

يسرا تتألق في مسلسل «حرب أهلية»

جدير بالذكر، أن الفنانة يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية»، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كان يشاركها في بطولته كلا من: أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وعدد آخر من الفنانين وكان من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تنتظر عرض فيلم «ليلة العيد»

من جانبه تنتظر الفنانة يسرا عرض فيلم «ليلة العيد» الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.