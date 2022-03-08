/684043/بسبب-المخدرات--أب-يلقى-زوجته-وأطفاله-الـ5-من-الطابق-الأول

أصيبت ربة منزل وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا .

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام ، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات

المتهم فى الواقعة الزوج الذى ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة الزوج الذى ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر. تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية المخزن بقوص وسيطرت الأجهزة الأمنية على المشاجرة، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب من خلال التحريات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.