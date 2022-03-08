/684042/وفاة-كبير-مشايخ-قبيلة-البشارية-بالبحر-الأحمر-بعد-صراع-مع-المرض

توفي الشيخ حسن هدل، شيخ مشايخ قبائل حلايب وحلايب، وأحد رموز المنطقة، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز ٧٠ عاما، بعد صراع طويل مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة.

دوت الخليج

وأكد عدد من الأهالي ومشايخ القبائل وأعضاء مجلس النواب، أن الشيخ حسن هدل كان صاحب كلمة ومثال للوطنية والشموخ والوفاء ومحب لوطنه وأهله.

كما كان له دور بارز في توصيل مطالب واحتياجات أهالي المنطقة للمسؤولين خاصة في الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والكهرباء.

وسبق أن التقي الشيخ حسن هدل الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور.

كبار قبيلة البشارية بالبحر الأحمر

وأكد الشيخ محمد سدو أحد كبار قبيلة البشارية بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، انه تم الإنتهاء من كافة إجراءات الخاصة بتصريح الدفن الشيخ حسن هدل كبير مشايخ البشارية، على أن يتم الدفن فجر غدا الأربعاء بسبب بعد المسافة بين القاهرة وحلايب.

وأضاف «سدو» أن الشيخ «هدل» أحد رموز الوطنية والذى أكدت مواقفه حبه وعشقه لبلاده.

كان الشيخ حسن هدل شيخ مشايخ قبيلة البشارية بحلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، توفى داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وسادت حالة من الحزن لدى أهالى وقبائل محافظة البحر الأحمر، وكان «هدل» التقي من قبل بالرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور، لتوصيل مطالب واحتياجات أهالي المنطقة للحكومة وللمسؤولين، حيث نجح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تخصيص دائرة انتخابية مستقلة لحلايب وشلاتين لأول مرة في تاريخ مصر.