/684045/النائبة-آيات-الحداد-بمناقشات-تعديل-قانون-الهجرة-غير-الشرعية-تحمى-الشباب-من-داعش-والإرهاب

أعلنت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقتها مبدئيا علي تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة أن مشروع القانون يتصدي بقوة للهجرة غير الشرعية ويحمي الشباب من الإرهاب.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الحداد: يهدف مشروع القانون إلي توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية ونها سلسة من الجرائم وتحمي الشباب من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية مثل جماعة داعش الإرهابية، مضيفة: أؤيد مشروع القانون لأنه جاء لتغليظ العقوبة وليس لاستحداث مواد جديدة.

تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ماقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

ومن جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال الهنيدي: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.