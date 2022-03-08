/684040/بـ-كوبي-رايت-حذف-كليب-عفرتو-بانك-اتاك-بعد-يوم-من-طرحه-على-يوتيوب

طرح عفرتو كليب تراكه الجديد «بانك أتاك» منذ يوم ولكن تم حذفه من على يوتيوب بـ «كوبي رايت» من قناة ما، ولكن قامت العديد من القنوات المحبة لـ عفرتو والتي قامت بتحمل كليب الأغنية قبل حذفها، وطرحوها مرة أخرى على قنواتهم على موقع يوتيوب.

دوت الخليج يرصد لكم حذف تراك «بانك أتاك» لـ عفرتو من على قنتة الرسمية على يوتيوب وذلك خلال السطور القادمة.

كلمات تراك بانك أتاك لـ عفرتو

مش مجبور ابقا معاكو .. عطلان وانا مش هستناكو .. ناس بصولى انجح بأصولي اشهد ف الوش بس متبلاش مجعبد ف السلم بأيدي وسناني .. واخد القمة مشوار ملاكي خوفي ع مستقبلي خلاني طورت بس ناو جالي بانيك اتتاك ابقو ادعولى بالشفا وابقو انسوني ..مالكو بتبصولي بقلوبهم حسدوني الفكرة بس ف التفكير هو اللي خلى عيني ع الجوتشي فبقيت نجم كبير بس لسه بكره السوشي ..لسه بكره.. الجوع فنضلمهالكو نطفي النور ..التورتة حلوة تحب تدوق بس برده مش هنحل السوق ..مفيش محبة ومفيش صديقي ومفيش لا لمة ف وقت هموم ارجوك ياشدة ماتكسريني ولا ترازيني اغرق ف العوم وانا مش فاضيلكو ..وده مش بايدي .. بس اما اقابلك ف سكة ..متعملش قريبي زيكو زي حريمي .. نابي زى هريدي جاى اشيلكو كلكو دم زيكو زي وريدي فأي حكاية هيحطوك ..بس وقت الجد هيلطوك لو في فلوس مش هيسبوك بدعي ربي يبعد عنى العيون الناس دى معدومة الضمير ..وف الوش ملثمين .. وانا واقف وسط الكل ومش شاغلني المسعورين

حفل عفرتو وويجز ومروان بابلو بالسعودية

ومن الجدير بالذك، يستعد عدد كبير من نجوم الراب وهم مروان بابلو وعفرتو وويجز، لإحياء حفل ضخم في السعودية يوم 14 من مارس الجاري، وذلك يأتي على هامش فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يحظى الحفل إعجاب الجمهور، نظرًا لشعبيتهم الواسعة، ويعتبر أول تعاون ضخم بينهم في حفل بهذا الضخامة بموسم الرياض، ومن المتوقع أيضًا أن ينال هذا الحفل شعار «كامل العدد» بل ومن المتوقع أن يكون العدد مهول فوق الإكتمال بمراحل.