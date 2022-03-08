/684039/مستقبل-وطن-يفتتح-معرض-اهلا-رمضان-بمدينة-رأس-غارب

افتتح حزب مستقبل وطن بمدينة "راس غارب" بقيادة محمد خليل، اليوم الثلاثاء، معرضا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بجوار مقر الحزب بمدينة رأس غارب بالمدينة وذلك في اطار دور الحزب المجتمعي.

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جاء ذلك بحضور مروه متولي ومنتصر البس و محمد عبدون و احمد الراوي ومصطفى عثمان اعضاء هيئة مكتب الحزب بالمدينة.

قال "علي حجي" الامين العام المساعد للحزب بالمدينة ان المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي سينظمها الحزب بكافة مدن المحافظة خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف علي اهالي محافظة البحر الاحمر مؤكداََ ان المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

الفعاليات والمبادرات ألمجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين

وقال"عبد الرحمن حربي" عضو هيئة مكتب الحزب بالمدينة ان المعرض يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات ألمجتمعية في مختلف ألمجالات لتلبية احتياجات ألمواطنين والتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودي ألدخل والعمل على توفير المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلى في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأشار"محمد عبد الوهاب حارث" عضو هيئة مكتب الحزب بالمدينة ان المعرض مقام تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تحت إشراف الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة بحضور السادة أعضاء هيئة مكتب الحزب بمدينة رأس غارب مؤكداََ ان الحزب يدعم المواطن البسيط ويرحب بالتعاون والمشاركة في تخفيض أسعار السلع الغذائية للوقوف بجانب محدودي الدخل ودعمهم خلال شهر رمضان المبارك.