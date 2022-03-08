/684038/ميناء-سفاجا-يستقبل-السفينة-امل-والسفينة-بوسيدون--اكسبريس

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 2448 طن بضائع عامة ومتنوعة و 434 شاحنة و 30 سيارة ملاكي ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 2197 طن بضائع عامة ومتنوعة و 250 شاحنة و 13 ملاكي .

دوت الخليج كما شملت حركة الواردات تداول 251 طن بضائع عامة ومتنوعة 184 شاحنة و 17 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ . حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 63 شاحنة و7 ملاكي والسفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 81 شاحنة و10 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 56شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 84 شاحنة و11 ملاكي. ميناء نويبع كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان ، حيث تم استقبال 40 شاحنة بحمولة 148 طن بضائع عامة و103 طن بضائع عامة ترانزيت الى ليبيا وتم تصدير 110 شاحنة بحمولة 2197 بضائع عامة.

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