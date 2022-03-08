أمن الجيزة يعيد متعلقات مراسل بقناة إخبارية استولى عليها شخصان في حادث تصادم

اكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بِشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة إختطافة على خلفية حادث مرورى مع قائدى سيارة أخرى وسرقة هاتفه المحمول وراتبة الشهرى وتحرير محضر بالواقعة.

وفي التفاصيل، تبين تلقى قسم شرطة الدقى بالجيزة بلاغ من أحد المواطنين (مراسل بإحدى القنوات الإخبارية "المجنى عليه المعنى بالخبر" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم إصطدم بإحدى السيارات "لا يعلم بياناتها أو قائدها" من الخلف بدون قصد ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارته ، وعقب ذلك فوجئ بقائدها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مما دعاه لترك السيارة والهرب من مكان الواقعة .

وبالانتقال بصحبة المُبلغ عُثر على سيارته بمكان الواقعة ، وأضاف بعدم عثوره على هاتفه المحمول وبعض المتعلقات الشخصية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة "قيادة أحدهما" وبها أثار إصلاح ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأن أحدهما هو محدث إصابة المجنى عليه ، كما تم بإرشادهما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ (الهاتف المحمول – مفتاح سيارته- رخصتى القيادة والتسيير – كارنية تحقيق شخصية خاص به ) المستولى عليهم،م إتخاذ الإجراءات القانونية.